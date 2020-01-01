فيروس كورونا يضرب مدربي أياكس

إبعاد ثلاثي أياكس حتى ثبوت سلامتهم تماماً

قررت إدارة أياكس، وضع كريستيان بولسن مساعد المدير الفني للفريق تين هاج، في الحجر الصحي للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

ووفقاً لصحيفة تيليجراف الهولندية، فإن إدارة أياكس وضعت بولسن، واثنين من موظفين النادي في الحجر الصحي وإبعادهم عن الفريق حتى 13 مارس.

وتواجد الثلاثي، في إحدى الحفلات الخاصة منذ عدة أيام، وبعدها اكتشفوا ان أحد الحاضرين كان لديه الفيروس.

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وأعلن النادي أن الثلاثي، حتى الآن لا يعانون من أي أعراض للفيروس، ولكنهم عليهم البقاء بعيداً حتى ثبوت سلامتهم تماماً.

وأثر فيروس كورونا بشكل كبير، على الكرة الأوروبية في الفترة الماضية، وتسبب في إقامة العديد من المباريات بالقارة العجوز دون جماهير وتأجيل بعضها.

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ويهدد الفيروس، إقامة مباريات التوقف الدولي القادم نهاية مارس الجاري، سواء كانت ودية أو رسمية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2020.

جدير بالذكر أن أياكس يستعد لمواجهة، هيرنفين يوم السبت القادم في إطار مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الهولندي.