فيروس كورونا يربك وضع إيجالو مع مانشستر يونايتد

هل يستطيع إيجالو إكمال الموسم مع مانشستر يونايتد أم يعود للصين؟

تسبب فيروس كورونا الجديد في إرباك وضع العديد من اللاعبين والأندية، ومن هؤلاء كان النيجيري أوديون إيجالو الذي لا يعلم مصيره الآن.

وانضم إيجالو إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة قادمًا من نادي شنجهاي شنوا الصيني.

وكان من المفترض أن تكون الإعارة لنهاية الموسم الحالي، والذي ينتهي وفقًا للأوضاع الطبيعية بنهاية شهر مايو، ولكن ذلك لم يحدث.

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وتسبب فيروس كورونا في إيقاف الموسم، وحتى الآن لا أحد يعلم متى سيتم استئنافه في إنجلترا، ولكن الأكيد أنه لن ينتهي قبل نهاية يونيو.

وفي الوقت الذي تنتهي فيه إعارة إيجالو بنهاية يونيو، سيفقد مانشستر يونايتد فرصة أن يكمل اللاعب الموسم معه أمام رفض فريقه الصيني.

ويبدأ الموسم في الصين بعد مستجدات كورونا في يوليو، وسيكون النادي في حاجة لاستعادة لاعبه قبل بداية الموسم، إلا في حال تعاقد معه الشياطين الحمر بشكل نهائي.

وسيحتاج مانشستر يونايتد إلى دفع 20 مليون يورو من أجل تفعيل بند الشراء للمهاجم الدولي النيجيري، وحتى الآن يبدو هذا هو السبيل الوحيد للاحتفاظ به.

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يذكر أن القائمين على كرة القدم الإنجليزية يبحثون في الوقت الحالي عن سبل استئناف الموسم الحالي بشكل آمن لا يعرض صحة اللاعبين للخطر.