أخبار الانتقالات: فيدال مدخل برشلونة للاوتارو واليونايتد يريد فان دي بيك

إنتر يقبل دخول أرتورو فيدال في صفقة لاوتارو
يبدو أن الأرجنتيني سيزامل ميسي قريبًا
وافق إنتر على ضم لاعب خط الوسط التشيلي أرتورو فيدال في صفقة المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لكن لديه خلاف مع برشلونة حول المبلغ الذي سيدفعه الكتلان، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة سبورت الكتالونية.
يشير التقرير إلى أن النيرازوري ما زال يقدّر قيمة لاوتارو عند 111 مليون يورو، وغير مستعد لمنح البلوجرانا أي خصومات في الصفقة للشاب البالغ من العمر 22 عامًا.
يدرك برشلونة أن أنطونيو كونتي مدرب إنتر من أشد المعجبين بأرتورو فيدال البالغ من العمر 32 عامًا، وبالتالي يقدره بنحو 20 مليون يورو، لكن النيرازوري ، يعتقد أن التشيلي الدولي لا يساوي أكثر من 15 مليون يورو، وعلى الرغم من الإختلاف فيبدو أن كلا الطرفين واثقون من التوصل إلى اتفاق.
باريس سان جيرمان يوقف اهتمامه بلاوتارو
نقلت ليكيب من سبور الكتالونية أن باريس سان جيرمان تخلى عن فكرة التوقيع مع لاوتارو مارتينيز من الإنتر، حيث أوضح أنه يريد فقط اللعب مع ليونيل ميسي في برشلونة.
مارتينيز هو مهاجم مرغوب للغاية، لكن فقدان الأرجنتيني ليس نهاية العالم لأبطال الدوري الفرنسي، حيث لا يزال بإمكانهم الاحتفاظ بماورو إيكاردي مقابل 70 مليون يورو بعد انتهاء إعارته من إنتر في 30 يونيو .
لاعب برشلونة الجديد يتطلع لثنائية مع دي يونج
وقع برشلونة مع الشاب البالغ من العمر 17 عامًا بيدري مقابل 5 ملايين يورو يمكن أن ترتفع إلى 20 مليون، لينضم من لاس بالماس مع بداية سوق الانتقالات.
وفي حديث للاعب قال: "لقد كان حلمي أن ألعب في كامب نو منذ أن كنت صغيرًا. في غرفة تبديل الملابس في لاس بالماس يحاولون بالفعل أن يقودوني إلى الجنون، ويقولون إن سيتين يحب أسلوب لعبي ".
يتطلع بيدري بشكل خاص للعب مع فرينكي دي يونج وقال: "أعتقد أنه يمكنني تكوين أفضل ثنائي مع فرينكي. نحن نلائم بعض بشكلٍ جيد. من بين جميع اللاعبين في التشكيل الحالي، يشبه أسلوب لعبي أسلوب لعبه ، على الرغم من أنني ألعب قليلاً إلى الأمام. "
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رابيو منفتح على الانضمام لمانشستر يونايتد
لاعب خط وسط يوفنتوس أدريان رابيو منفتح للانتقال في الصيف لمانشستر يونايتد، حسب تقارير الديلي ميل.
اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا يكافح من أجل الحفاظ على مكان في التشكيل الأساسي للبيانكونيري منذ انضمامه إلى النادي من باريس سان جيرمان العام الماضي.
رابيو سينظر في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع اليونايتد ، الذي ارتبط بالفرنسي قبل وصوله إلى إيطاليا.
نانت يستهدف متوسط ميدان ليفربول
نانت مهتم بالتعاقد مع لاعب خط وسط ليفربول بيدرو تشيريفيلا في سوق الانتقالات، كما ذكرت صحيفة ديلي ميل.
النادي الفرنسي على استعداد للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا لمدة ثلاث سنوات في وقت لاحق من العام.
فشل تشيريفيلا في كسب مكان ثابت في تشكيلة ليفربول منذ الصعود إلى الفريق الأول في عام 2015، ويمكن بيعه هذا الصيف.
توتنهام الأقرب من مونييه
يعد توتنهام هو الأقرب للحصول على توقيع مدافع باريس سان جيرمان توماس مونييه مع بداية سوق الانتقالات.
أفادت لو باريسيان أن السبيرز يبدو أنه من المقرر أن يوقع مع البلجيكي الدولي بشكلٍ مجاني عندما ينتهي عقده الحالي في حديقة الإمارات في 1 يوليو القادم.
كما تم ربط مانشستر يونايتد بمونييه في الأشهر الأخيرة ، لكن توتنهام على وشك الفوز بالسباق لتأمين خدماته.
مانشستر سيتي يرغب في ضم فتى باريس سان جيرمان
شاب باريس سان جيرمان إدوارد ميشوت هو موضع اهتمام من مانشستر سيتي، وفقًا لما ذكرته سكاي سبورتس.
من المقرر أن يصبح اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا مجانيًا في عام 2021 ، لكن السيتي يخطط لشراء ما تبقى من عقده عند إعادة فتح سوق الانتقالات.
جذب ميشوت أيضًا انتباه الأندية في إسبانيا وإيطاليا من خلال عروضه لفريق الشباب في باريس سان جيرمان.
ميلان يعاود محاولاته لضم يوفيتش
أفادت موندو ديبورتيفو، أن ميلان سيحاول مرةً أخرى التعاقد مع لوكا يوفيتش من ريال مدريد في سوق الانتقالات
وانخفض مستوى المهاجم الصربي منذ انضمامه إلى ريال مدريد من فرانكفورت الصيف الماضي.
ويقال إن الروسونيري سيحاول ضم يوفيتش على سبيل الإعارة بهدف التوصل إلى اتفاق دائم.
تياجو سيلفا قد يبقى في باريس سان جيرمان
أشارت إيزابيل زوجة تياجو سيلفا، أن البرازيلي يمكنه البقاء في باريس سان جيرمان على الرغم من قرب انتهاء عقده.
وقالت لصحيفة Le Parisien: "هنا نشأ الأطفال ، ونود مواصلة حياتهم في باريس".
زياش سينجح في تشيلسي
يرى لاعب تشيلسي السابق ياسبر جرونكير أن حكيم زياش سيتألق في صفوف البلوز مع انضمامه في سوق الانتقالات.
وقال جورنكيير لجول "أنت بحاجة إلى لاعبين من هذا القبيل. أعتقد أن جميع الأندية الكبرى قد نظرت إلى زياش وسألت السؤال عما إذا كان جيدًا بما يكفي لفريقنا."
أتلتيكو مدريد يحدد سعر تريبيير
سيطالب أتلتيكو مدريد بـ 20 مليون جنيه استرليني (25 مليون دولار) من أجل التخلي عن الظهير الأيمن كيران تريبيير، حسب صحيفة الديلي ميل.
اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في موسمه الأول في الدوري الإسباني، لكن عددًا من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قد ارتبطت بضمه في مع بداية سوق الانتقالات.
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حارس بنفيكا على رادار نيوكاسل
أشارت ديلي ستار أن حارس مرمى بنفيكا أوديسياس فلاشوديموس هو اللاعب الذي يريد نيوكاسل أن يبدأ به العصر الجديد.
بقيمة 53 مليون جنيه إسترليني (66 مليون دولار) ، سيكون ضم فلاشوديموس هو بداية الإنفاق للنادي بمجرد الانتهاء من الاستحواذ من قبل صندوق استثمار السعودية.
مانشستر يونايتد يستهدف فان دي بيك
الفريق أيضًا تواصل مع جريليش وبيلينجهام
برز نجم أياكس دوني فان دي بيك كهدف في سوق الانتقالات لمانشستر يونايتد ، حسب ما أوردت إكسبرس.
كما تم ذكر جاك جريليش من أستون فيلا وجودي بيلينجهام من برمنجهام سيتي كخيارات لتعزيز خط الوسط.
لكن فان دي بيك يتمتع بخبرة على مستوى دوري أبطال أوروبا وينظر إليه على أنه مناظر اليونايتد المحتمل لنجم السيتي كيفين دي بروين.
دورتموند يستهدف سانشو الجديد
يستعد بوروسيا دورتموند لضم موهبة جديدة من إنجلترا هو تشارلي ويبستر لاعب تشيلسي في سوق الانتقالات، كما أشارت صحيفة صن.
تم تصنيف ويبستر ، 16 عامًا ، بدرجة عالية في ستامفورد بريدج ، لكن دورتموند يعتقد أن ما حدث مع جادون سانشو، الذي تألق بسرعة وأصبح نجمًا بعد ضمه من مانشستر سيتي ، يمكن أن يقنع الشاب بالانضمام إلى نادي الدوري الألماني.