أخبار الانتقالات: فيدال مدخل برشلونة للاوتارو واليونايتد يريد فان دي بيك

يبدو أن الأرجنتيني سيزامل ميسي قريبًا

وافق إنتر على ضم لاعب خط الوسط التشيلي أرتورو فيدال في صفقة المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لكن لديه خلاف مع برشلونة حول المبلغ الذي سيدفعه الكتلان، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة سبورت الكتالونية.

يشير التقرير إلى أن النيرازوري ما زال يقدّر قيمة لاوتارو عند 111 مليون يورو، وغير مستعد لمنح البلوجرانا أي خصومات في الصفقة للشاب البالغ من العمر 22 عامًا.

يدرك برشلونة أن أنطونيو كونتي مدرب إنتر من أشد المعجبين بأرتورو فيدال البالغ من العمر 32 عامًا، وبالتالي يقدره بنحو 20 مليون يورو، لكن النيرازوري ، يعتقد أن التشيلي الدولي لا يساوي أكثر من 15 مليون يورو، وعلى الرغم من الإختلاف فيبدو أن كلا الطرفين واثقون من التوصل إلى اتفاق.