فيروس كورونا يحرم مانشستر من إيجالو

بسبب كورونا.. سولشاير محبط بسبب غياب لاعبه الجديد

قال أولي جونار سولشاير مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ، إن لاعب الفريق سكوت ماكتوميناي سيتواجد رفقة الفريق في المعسكر التدريبي في إسبانيا.

الاسكتلندي سجل أخر ظهور له في مباراة الفريق في ديسمبر أمام نيوكاسل يونايتد والتي انتهت بفوز فريقه برباعية مقابل هدف.

وأضاف في تصريحات لقناة مانشستر يونايتد : " ماكتوميناي فاجئنا بالتعافي بهذا الكل وسيسافر معنا، بالإضافة إلى اللاعب توانزيبي الذي أصبح جاهزاً".

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ثنائي يونايتد بول بوجبا وماركوس راشفورد لن يتواجدا مع الفريق بسبب الإصابة التي ستبعدهم عن الملاعب لمدة أطول.

وعلى الرغم من انتقاله إلى يونايتد وإنهاء كافة الأمور الخاصة بالانضمام إلا أن المهاجم النيجيري أوديون إيجالو لن يتمكن من السفر رفقة الفريق بسبب قيود السفر المفروضة على الأشخاص الذي سافروا إلى الصين في الفترة الأخيرة بسبب مخاوف من مرض "كورونا الجديد".

وأكد سولشاير: "إيجالو سيقى هنا لأنه وصل إلى الصين في أخر 14 يوم وبسبب الوضع لسنا متأكدين من إمكانية عودته إلى إنجلترا مرة أخرى في حال غادر لذلك سيبقى هنا مع مدرب شخصي وعائلته للاستعداد للدوري، أما محبط للغاية لعدم سفره معنا ولكن هذا الأضمن للحفاظ عليه من التعقيدات التي ستكون في المطار".

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صفقة يونايتد الجديدة برونو فيرنانديز سينتقل مع الفريق إلى المعسكر التدريبي في إسبانيا، بعد أن شارك في أول 90 دقيقة له مع الشياطين الحُمر في مباراة ولفرهامبتون والتي انتهت بالتعادل السلبي.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة بفارق 6 نقاط عن المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، وسيكون بإمكانه تقليص الفارق إلى 3 نقاط عندما يلاقي تشيلسي يوم الإثنين المقبل على ملعب ستامفورد بريدج.