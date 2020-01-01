تشيلسي يتبرأ من جماهيره المتهمين بالنازية

يبدو أن جماهير تشيلسي اعتادت على افتعال المشاكل

يستعد تشيلسي للتحقيق في لقطات فيديو لمشجعين يؤدون التحية النازية ويغنون أغاني معادية للسامية قبل مباراة في دوري أبطال أوروبا في ليل في أكتوبر الماضي.

وتداولت الصحف اللقطات والتي تم أخذها من من فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية في فيلم حول العنصرية في الرياضة، مما استلزم إجراء تحقيق رسمي.

تشيلسي يشعر بالإحباط لأنه لم يحصل بعد على الفيديو الذي يحتوي على ما فعله المشجعين ولا يزال ينتظر عرض الفيلم كاملاً لأول مرة في يوم الأربعاء المقبل.

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الفريق الإنجليزي سبق له واتهم بنفس الاتهامات من الاتحاد الأوروبي في عام 2018 عندما هتفت جماهير الفريق بهتافات معادية قبل إحدى المباريات في الدوري الأوربي ليصدر اليويفا قرار بمعاقبة النادي ومطاردة المشجعين المتسببين في ذلك.

وقال النادي في بياناً رسمي: "نادي تشيلسي لكرة القدم سيجري تحقيقا كاملاً في المسألة بمجرد أن نتمكن من مشاهدة الفيديو، من غير الواضح لنا في هذه المرحلة ما إذا كان مؤيدو تشيلسي متورطون أم لا".

وأضاف: "ومع ذلك إذا تم تحديد أي شخص يعرض سلوكاً تمييزياً في الفيديو على أنه حاملي التذاكر الموسمية أو كأعضاء في هذا النادي، فسنتخذ ونؤيد أقوى إجراء عقابي ممكن ضدهم ، تماشياً مع نهج عدم التسامح مطلقا مع جميع أشكال التمييز.

واختتم: " "لم يحارب أي فريق أكثر من تشيلسي معاداة السامية، هذا السلوك لا يعكس بأي حال قيم هذا النادي".

يذكر أن تشيلسي صعد إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد حلوله ثانياً في المجموعة الثامنة خلف فالنسيا الإسباني وسيواجه بايرن ميونخ في هذا الدور في نهائي مكرر من نسخة 2012.