فيروس كورونا يتسبب في عزل لاعب مانشستر سيتي

اللاعب سيتم عزله لحين ظهور نتائج الفحوصات

قرر نادي مانشستر سيتي، عزل لاعبه بنيامين ميندي، كإجراء احترازي بعد إصابة أحد أفراد عائلته بفيروس كورونا.

وقام المدافع الفرنسي، بإجراء فحوصات للتأكد من سلامته من الفيروس، ومن المنتظر ظهور نتيجتها غداً الجمعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم سيتي: "أحد أفراد عائلته كان يعاني من أعراض مرض في الجهاز التنفسي، وسيتم عزل اللاعب لحين ظهور نتائج الفحوصات كإجراء احترازي".

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ويستعد مانشستر سيتي، لمواجهة بيرنلي مساء السبت القادم، ضمن مباريات الجولة الـ 30 من البريميرليج دون حضور جماهير.

وكان من المنتظر أن يلعب سيتي مع أرسنال مساء الأربعاء الماضي، إلا أن المباراة تأجلت كإجراء احترازي من أرسنال بعد تواصل الفريق مع رئيس نادي أولمبياكوس اليوناني الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا.

ومن جانبها أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، إقامة مباريات البريميرليج دون حضور جماهيري، للتقليل من فرص الإصابة بالفيروس.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، برصيد 57 نقطة، وبفارق 25 نقطة عن ليفربول المتصدر.