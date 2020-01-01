رسمياً .. تأجيل مباراتي ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا بسبب كورونا

الفريقان في فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

أعلن نادي مانشستر سيتي، تأجيل مباراته مع ريال مدريد في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا بسبب فيروس كورونا، كما تأجلت مباراة يوفنتوس وليون في الدور ذاته.

وكان من المنتظر، أن يستضيف سنتياجو برنابيو معقل ريال مدريد المباراة، يوم الثلاثاء القادم.

ويأتي قرار تأجيل المباراتين، لدخول يوفنتوس وريال مدريد في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

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وكان يوفنتوس قد أعلن بالأمس، إصابة مدافع الفريق روجاني بفيروس كورونا، وعلى الجانب الآخر دخل ريال مدريد في فترة الحجر الصحي بعد اكتشاف إصابة أحد أعضاء فريق السلة بالفيروس.

ولم يتم تحديد حتى الآن موعد المباريات الجديدة، ولكن وفقاً لقوانين منظمة الصحة العالمية لن تكون قبل نهاية فترة الحجر الصحي.

نكبة في إيطاليا وألمانيا بسبب كورونا

وكان ذهاب مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، انتهى بفوز الأخير بهدفين لهدف على ملعب الاتحاد، بينما خسر يوفنتوس من ليون بهدف دون رد في فرنسا.

وفي سياق منفصل، تقرر إيقاف الدوريين الإسباني والإيطالي بسبب فيروس كورونا، الذي انتشر بشكل كبير في أوروبا مؤخراً.