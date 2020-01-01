رسميًا | الاتحاد الآسيوي يُعلن مواعيد المباريات المؤجلة من تصفيات كأس العالم

المواعيد المقترحة تمت بالتشاور مع فيفا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة المواعيد المقترحة لإقامة المباريات المؤجلة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ، والتي لم تُلعب في موعدها المحدد سابقًا بسبب أزمة فيروس كورونا التي تجتاح العالم.

وكان الاتحادان الدولي والآسيوي قد اتخذا قرارًا بتأجيل مباريات شهري مارس ويونيو من التصفيات ضمن الإجراءات العالمية للتصدي لفيروس كورونا، ورغم عدم انتهاء الأزمة حتى الآن إلا أن جل دول العالم بدأت تتعايش معها وتتجه لاستراتيجية جديدة ضمنها استئناف الأنشطة الرياضية ومنافسات كرة القدم.

رقم يُوضح تفوق شخصية الهلال والنصر على الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي

المزيد من الفرق

الاتحاد الآسيوي أعلن أنه وبعد التشاور مع الاتحاد الدولي لكرة القدم حدد يومي 8 و13 أكتوبر القادمين لإقامة مباريات الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات، فيما ستُلعب الجولتين التاسعة والعاشرة يومي 12 و17 نوفمبر القادمين.

وأوضح الاتحاد أن هذا القرار جاء من أجل استكمال مباريات الدور الثاني من التصفيات خلال شهر نوفمبر ومن ثم انطلاق الأدوار التالية من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 اعتبارًا من شهر مارس 2021 ضمن الفترات المحددة في روزنامة المباريات الدولي المعتمدة من الفيفا.

وأتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أنه سيُواصل عن كثب مراقبة الوضع لضمان صحة وسلامة جميع الفرق والحكام والجماهير وبقية أطراف اللعبة، وكذلك متابعة قيود السفر والإجراءات الصحية من قبل الحكومات، وسيقوم بإعلام كافة الأطراف في حالة الحاجة لإعادة تقييم موقف برنامج المباريات حسب وضع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).