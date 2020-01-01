رسميًا | للمرة الثانية .. ثبوت إيجابية مسحة صلاح والنني

الثنائي دخل الحجر الصحي قبل أيام

أثبتت الفحوصات الجديدة التي أجراها ثنائي منتخب مصر؛ محمد صلاح؛ محترف ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني؛ محترف آرسنال الإنجليزي، استمرار إيجابية عينتهما، وعدم شفائهما من فيروس كورونا بعد.

صلاح كان قد أصيب بالفيروس بعد أيام قليلة من قدومه إلى مصر، ليغيب عن مواجهتي توجو، ويدخل فترة حجر صحي في مدينة الجونة.

أما النني فاكتشف إصابته خلال تواجهته بتوجو مع الفراعنة، ليغيب عن المباراة التي أقيمت بالأمس، وعاد رفقة البعثة فجر اليوم، ليجري مسحة ثانية ويتأكد من إيجابيتها.

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وأوضح الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم أن حالة الثنائي تتم متابعتها حاليًا من قبل محمد فضل؛ عضو اللجنة الخماسية، ومحمد أبو العلا؛ طبيب المنتخب.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن قبل قليل إصابة ثاني لاعبي الفراعنة بالفيروس وهو المهاجم أحمد حسن "كوكا"، بجانب مدلك الفريق والمنسق الإعلامي للفراعنة.

يذكر أن المنتخب حقق الفوز بالأمس أمام توجو، بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

ويتصدر الفراعنة جدول ترتيب المجموعة السابعة بالتصفيات برصيد عشر نقاط، متفوقين بفارق الأهداف عن جزر القمر، محتلة الوصافة بنفس الرصيد من النقاط.