عطيف يتحدث عن وضعه الصحي وحياته بالحجر

لاعب الهلال دخل الحجؤر الصحي بعد عودته من إسبانيا

كشف عبد الله عطيف؛ لاعب وسط الهلال السعودي، عن طريقة حياته بالحجر الصحي في أحد فنادق المملكة، مطالبًا الجميع بالتزام التواجد في المنازل، للحلول دون انتشار فيروس كورونا المستجد.

لاعب وسط الزعيم خضع لعملية جراحية في الرباط الصليبي بمدينة برشلونة الإسبانية، لكنه تفاجأ بقرار منع رحلات الطيران من وأي السعودية مع بعض الدول، منها إسبانيًا، نظرًا لانتشار فيروس كورونا.

ولجأ عطيف لمدينة دبي الإماراتية كترانزيت للوصول للمملكة، حيث تدخل الإمارات من ضم دول الإجلاء الاستثنائية التي حددها السعودية.

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وقال عطيف: "كنت أريد أن أجري تحدي المنديل، لكن الإصابة منعتني، حاليًا أنا في الحجر الصحي بأحد الفنادق كوني قادمًا من دولة موبوءة هي إسبانيا قبل تسعة أيام، وفور قدومي للمملكة استقبلوني أفضل استقبال وكشفوا عليّ، وطلبوا مني التوجه للحجر الصحي، وأنا أؤيد وجودي هنا كي أحمي عائلتي والناس من حولي".

وأضاف: "شخص واحد يمكنه أن يعدي مجموعة كبيرة، لذلك وجودي بالحجر الصحي أفضل للجميع، وهنا أقضي وقتي بلعب بلايستيشن والشطرنج، وكذلك قراءة القرآن".

لاعب وسط الأزرق تابع: "شعب السعودية واعي وفاهم ومتعلم، دولتنا طلبت مننا لأمور احترازية البقاء في المنزل حتى يحمونا من كورونا، وبعد ذلك سنلتقي على خير وتعود الأفراح، دعونا نتكاتف حتى تمر هذه الأزمة، وبعدها نفتخر أننا ساعدنا دولتنا".

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض بها عطيف لقطع في الرباط الصليبي، حيث كانت المرة الأولى في عام 2015 خلال مواجهة التعاون.

وأصيب لاعب الزعيم هذه المرة خلال مواجهة شباب أهلي دبي الإماراتي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، إذ خرج مستندًا على عكازين خلال الدقيقة 17 من الشوط الأول.