إصابة نائب رئيس الهلال السابق بفيروس كورونا

قبل أيام من عودة النشاط، إصابة جديدة في الوسط الرياضي

اصطاد فيروس كورونا المستجد فردًا جديدًا من الدوري السعودي، لكن هذه المرة أحد المسؤولين السابقين بنادي الهلال.

الفيروس المستجد لحق بعدد من الرياضيين في المملكة السعودية، كان آخرهم حارس مرمى فريق الوحدة للشباب حسن مؤمنة. (طالع التفاصيل)

هذه المرة الفيروس أصاب عبد الرحمن النمر؛ نائب رئيس نادي الهلال السابق، إذ كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمد لله على قضاء الله .. ثبت اليوم إصابتي بفيروس كورونا المستجد، وأحمد المولى عز وجل على كل حال، ويعلم الله سبحانه وتعالى ما أبلغتكم محبيني إلا راجيًا دعائكم، فقد تكون دعوة أحدكم سبب في الشفاء، ولا أراكم الله مكروهًا ولا من تحبون".

المزيد من الفرق

يذكر أن وزارة الرياضة السعودية برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، أعلنت قبل أيام أن الفرق ستعود لتدريباتها بمقرات الأندية بدايةً من 21 من يونيو الجاري، على أن يكون بداية عودة المباريات بدايةً من 14 أغسطس المقبل. (طالع التفاصيل)

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة متفوقًا بست نقاط عن النصر؛ صاحب الوصافة، بينما يأتي الوحدة ثالثًا بـ39 نقطة، يليه الأهلي بـ37 نقطة.