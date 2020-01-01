وزير الرياضة يُناقش تداعيات فيروس كورونا مع رؤساء أندية الدوري السعودي

نوقش كذلك خلال الاجتماع مواضيع أخرى

اجتمع اليوم الإثنين وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل برؤساء أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للنقاش حول عدد من الملفات أبرزها الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وكان وزير الرياضة قد قرر منع الحضور الجماهيري للمنافسات والأحداث الرياضية وأبرزها مباريات كرة القدم، وقد بدأ سريان هذا القرار يوم السبت الماضي ولُعبت بالفعل 3 مباريات في ختام الأسبوع الـ21 من الدوري السعودي خلف أبواب مغلقة هي لقاءات الهلال ضد الاتفاق والنصر أمام الفيصلي وأبها مع التعاون.

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وناقش الوزير السعودي خلال لقائه مع رؤساء الأندية الإجراءات المناسبة للتصدي لفيروس كورونا بالتنسيق مع رابطة دوري المحترفين واتحاد كرة القدم.

وقد حضر اللقاء كذلك ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم السعودي وعبد العزيز الحميدي المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين بجانب وكلاء وزارة الرياضة.

وجرى خلال الاجتماع كذلك مناقشة العديد من الملفات الخاصة بالأندية، وتحديدًا الجوانب المالية ومعايير الحوكمة وما تم تنفيذه منها، وأكد الوزير خلال اللقاء عمله والوزارة على تذييل جميع العقبات التي تُواجه الأندية السعودية في هذا الجانب.

يُشار إلى أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة ويُطارده النصر بفارق 8 نقاط فيما يبدو أن الأهلي فقد فرصه في المنافسة بعدما تجمد رصيده عند 37 نقطة.