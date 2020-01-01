نقاد ومحللو الدوري السعودي يُهاجمون فيتوريا بعد خسارة النصر أمام الفيصلي

الفيصلي هزم النصر 3-2 في الدوري السعودي

لم تتوقف ردود الفعل الغاضبة من روي فيتوريا عند الجماهير عقب خسارة النصر أمام الفيصلي في ختام مباريات الأسبوع الـ21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، بل شملت كذلك النقاد والمحللين العاملين في كرة القدم السعودية.

خسارة النصر بنتيجة 3-2 في المجمعة وانتصار الهلال على الاتفاق بهدف دون رد وسعا الفارق في الصدارة بينهما لصالح الأزرق إلى 8 نقاط كاملة قبل 9 جولات من نهاية الدوري السعودي، وهو ما يعني عند الكثيرين نهاية المنافسة على اللقب إلا إن حدثت معجزة في الجولات الأخيرة.

المزيد من الفرق

قرارات غبية واختراعات متواصلة .. تويتر النصر ينتفض ضد فيتوريا بعد الخسارة أمام الفيصلي

وأجمع الأغلب على أن فيتوريا أخطأ قبل المباراة في حل مشكلة عبد الرزاق حمدالله مما تسبب في غيابه عن مباراة صعبة ومهمة في وقت حاسم للفريق، كما أخطأ في اختياراته للتشكيل الأساسي خاصة الدفع بقلب الدفاع غير الجاهز عمر هوساوي في الدفاع بدلًا من عبد الإله العمري والبدء بفهد الجميعة في الظهير بدلًا من حمد المنصور أو خالد الغنام.

ولم تتوقف أخطاء فيتوريا هنا حسب آراء النقاد والمحللين والجماهير، بل شملت أيضًا إدارة المباراة خاصة تأخير الدفع بالجناح المغربي نور الدين أمرابط، وقد تساءل الجميع "هل كان جاهزًا للعب، لماذا لم يبدأ إذًا؟ وهل لم يكن جاهزًا، لماذا تواجد على مقاعد البدلاء؟".

المدرب البرتغالي غاب عن المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بعد نهايتها، وقد أثار هذا استياء المحلل فيصل المطرفي الذي قال خلال برنامج الديوانية "نحن نطالب بالانضباط والاحترافية، سمعت معلومة أن فيتوريا رفض حضور المؤتمر الصحفي، بأي حق يفعل هذا؟".

أضاف "كيف تُطالب بالانضباط من جانب اللاعب حمدالله وأنت غير منضبط؟ هناك إعلاميون ينتظرونك في المؤتمر الصحفي".

وعن أداء النصر خلال المرحلة الأخيرة، قال المطرفي "دفاع النصر لم يكن جيدًا اليوم، والنادي عانى من غيابات كثيرة، هناك سلطان الغنام موقوف ونور الدين أمرابط غير جاهز، لكن لا أعلم سبب غياب حمد المنصور وعبد الإله العمري".

"بشكل عام، النصر هذا الموسم أقل من الموسم الماضي، تعادل كثيرًا وفقد 11 نقطة في آخر 6-7 مباريات، النصر فنيًا غير جيد في الفترة الأخيرة، ومهما حاولت الإدارة صرف الأنظار ببيان عن التحكيم أو أي طريقة أخرى، لكن واضح جدًا أن الفريق اختلف عما سبق رغم حالة الاستقرار الموجودة".

أضاف عن الأسباب "عطاء اللاعبين ليس مثل الماضي، بجانب أن فيتوريا نفسه أقل من الموسم الماضي، عطاء المدرب واللاعبين أقل بوضوح مما سبق".

فيما أكد عبد الرحمن الفريج أن الخلل أمام الفيصلي سببه فيتوريا ولا أحد غيره، بقوله "سبب الخساره "فيتوريا" من يقول غير ذلك يغالط نفسه!!!!! -الجميعه جهته شوارع وحذرنا من إشراكه".

"عندك بديل للغنام المنصور وتختار الجميعة وأيضًأ العمري يقدم مستويات جيدة تروح تشرك هوساوي البعيد عن أجواء المباريات!! الخلل اليوم فني بحت والسبب فيتوريا".

أحمد الشمراني الكاتب في صحيفة عكاظ قال أن الخسارة متوقعة عطفًا على "عاصفة حمدالله"، ملمحًا لانتهاء المنافسة على لقب الدوري السعودي لصالح الهلال.

هل نقول ضاع الدوري على العالمي.....؟؟

خسارة ( متوقعه) عطفاً على عاصفة #حمدالله فمن سيقول انا سبب خسارة النصر #الادارة ام فيتوريا ام مقولة النصر اكبر من الجميع.......!!!

راح فيتوريا الى المهم وترك الاهم.....!!



#الفيصلي_ _الدوري — احمد الشمراني (@Ahmed_alshmrani) March 7, 2020

الكاتب محمد الدوتش رأى من جانبه أن غياب حمدالله لا يُبرر أبدًا الخسارة أمام الفيصلي، إذ كتب على تويتر "من يبرر الخسارة بغياب حمدالله كأنّه يتحدث عن فريق لم يسجل ولم يصنع ولم يهدر ..الخسارة سببها الحارس وتشكيلة الدفاع .. حارس عاد لمستواه في الموسم الماضي ودفاع أضعفه فيتوريا !".