لوشيسكو: الشعب السعودي يتعامل مع فيروس كورونا بالكثير من المسؤولية

فيروس كورونا .. حبل الإنقاذ لمهاجم الهلال "جوميس"!

مهاجم الهلال أحد المستفيدين من تلك الأزمة العالمية

أدت الإجراءات الحكومية والدولية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) لتوقف النشاط الرياضي وعلى رأسه كرة القدم في جُل دول العالم، ورغم الأضرار والآثار السلبية لهذا القرار إلا أنه كان مفيدًا للبعض.

توقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ربما أضر بالعديد من الأطراف، لكنه كان مفيدًا لناديي الأهلي والاتحاد ، كما يُمكن وصف ما حدث بأنه كان بمثابة حبل الإنقاذ لبافيتيمبي جوميس مهاجم الهلال السعودي .

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المهاجم الفرنسي الفذ كان بحاجة ماسة لتلك الفترة من التوقف والتقاط الأنفاس واستعادة هدوئه النفسي والذهني بعد فترة صعبة تعرض خلالها لانتقادات جماهيرية واسعة بسبب غيابه عن التسجيل وإهداره للفرص السهلة في مباريات الهلال مؤخرًا.

آخر أهداف جوميس على صعيد الدوري السعودي كانت خلال مواجهة الرائد في الجولة الـ17 يوم 5 فبراير الماضي، وكان هدفه الـ14 في البطولة هذا الموسم، ولكنه سجل هدفي انتصار الهلال على شباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا يوم 17 فبراير.

وقد خاض مهاجم جلطة سراي 4 مباريات في الدوري السعودي لم يُسجل أو يصنع خلالها أي هدف، ورغم أنه حول الأمر لسخرية بالحديث عن أن عدم شربه للقهوة العربية هو سبب صيامه عن الأهداف، إلا أن ذلك لا ينفي أبدًا شعوره بالضغط جراء ذلك خاصة مع اعتياده إحراز الأهداف وإسعاد الجماهير وانتزاع آهات الإعجاب من أفواههم.

جوميس لديه عدة أيام وربما أسابيع حاليًا للراحة والتدرب جيدًا في منزله لتحسين حالته البدنية التي ربما تأثرت بضغط المباريات ولعب عدد كبير منهم في الشهرين الأخيرين نتيجة جدول الهلال المزدحم عقب نهائي دوري أبطال آسيا، مما قد يُمكنه من العودة بقوة عند استئناف الدوري السعودي.

والإيجابي كذلك أن الفريق بالكامل سيستفيد من تلك الراحة الاضطرارية بعد فترة صعبة من ضغط المباريات، وبالتأكيد تحسن الحالة البدنية والذهنية والنفسية للاعبين جميعًا سيُساهم في رفع جودة الأداء وهو ما يصب في صالح الفريق واللاعبين كذلك ومنهم جوميس الذي سيحصل على فرص أكبر للتسجيل عند استئناف البطولة.