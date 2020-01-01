رسميًا | تعليق تدريبات الأندية مؤقتًا في السعودية

وزارة الرياضة السعودية أصدرت قرارًا جديدًا

أعلنت وزارة الرياضة السعودية تعليق تدريبات الأندية السعودية مؤقتًا، ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وكانت الوزارة قد قررت تجميد النشاط الرياضي في السعودية حتى إشعار آخر، وبالتالي توقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بعد لعب 22 جولة منه، لكن بعض الأندية واصلت إقامة التدريبات الجماعية للاعبين.

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وعلى مدار الـ48 ساعة الماضية، جمدت الأندية تواليًا وآخرها الفتح تدريباتها الجماعية مع منح اللاعبين تعليمات مشددة بإجراء تدريبات بدنية معينة في المنزل للحفاظ على حالتهم البدنية عند العودة واستئناف النشاط.

ولقطع الطريق على أي نادٍ لم يُوقف تدريباته، أعلنت الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر أنها ألزمت الأندية إيقاف التدريبات مؤقتًا للوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد.

إذ جاء في التغريدة "وزارة الرياضة: على الأندية تعليق التدريبات مؤقتًا، وذلك تقيدًا بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد".