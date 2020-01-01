محدث | اجتماع الاتحاد السعودي .. انقسام بين الأندية والأهلي يترأس المعارضين

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي برئاسة ياسر مسحل، حاليًا اجتماعًا بحضور ممثلي الأندية، ورابطة دوري المحترفين "كأس الأمير محمد بن سلمان".

رابطة الدوري كانت قد أعلنت قبل يومين عن عقد اجتماع طارئ، بعد أن استقرت على العودة لاستئناف المباريات في 20 من أغسطس المقبل، كموعد أولي.

الاجتماع شهد انقسامًا في الآراء، إذ تمسك ناديا الهلال والنصر بضرورة استكمال الموسم، فيما عارض هذا الرأي الأهلي وكل من: الشباب، أبها، الاتفاق، الفيحاء، الحزم، الاتحاد، الفتح، ضمك والعدالة.

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أما الوحدة صاحب المركز الثالث، فطالب بإلغاء الموسم، مع تثبيت النتائج، وتحديد البطل.