اتحاد كرة القدم الإماراتي يتراجع ويؤكد إيقاف تدريبات الأندية

كرة القدم تتوقف بسبب فيروس كورونا

تراجع اتحاد كرة القدم الإماراتي عن قراره الأخير بالسماح للأندية لاستئناف تدريباتها اليومية المعتادة ضمن إجراءات احترازية محددة، وأكد عبر بيان أصدره اليوم تمديد إيقاف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.

الاتحاد الإماراتي كان قد أبلغ الأندية مساء أمس الأحد بالعودة للتدريبات شرط إجراء فحوصات فيروس كورونا لجميع اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين وإرسال النتائج له، بجانب اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المطلوبة وأهمها غلق التدريبات أمام أي عناصر أخرى.

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وأكد الاتحاد أنه سيُوقف تدريبات أي نادٍ لن يلتزم بإرسال نتائج الفحوصات إليه أو اتباع الإجراءات المطلوبة.

وبعد أقل من 24 ساعة من هذا القرار، تراجع اتحاد الكرة عنه وأعلن عبر بيان ظهر على موقعه الرسمي على استمرار العمل بقرار تعليق نشاط كرة القدم في كافة أنحاء البلاد منذ 15 مارس الماضي ولمدة 4 أسابيع.

وقال الاتحاد في بيانه أن مجلس إدارته سيُقيم الوضع ويُراجعه بعد انتهاء فترة الـ4 أسابيع لاتخاذ القرار المناسب.

وأوضح البيان بصورة صريحة أن القرار يشمل جميع المسابقات التي يُنظمها اتحاد الكرة ورابطة المحترفين الإماراتية وأنشطة المنتخبات الوطنية ولجنتي كرة القدم للسيدات والصالات والأكاديميات الخاصة إلى جانب كافة التدريبات لجميع المراحل بما فيها الفريق الأول والرديف.

يُذكر أن شباب الأهلي دبي يتصدر جدول ترتيب دوري الخليج العربي بفارق 6 نقاط عن مطارده العين الذي تعرض للخسارة في آخر جولات البطولة أمام الجزيرة صاحب المركز الثالث، وقد تُوج النصر بكأس الخليج العربي فيما تأهل العين والظفرة لنهائي كأس رئيس الدولة.