كريم الأحمدي يتجاوز إصابته ويبدأ تدريباته المنزلية

لاعب الوسط المغربي جاهز للعب

أنهى كريم الأحمدي نجم وسط الاتحاد برنامجه التأهيلي وتعافى تمامًا من إصابة التمزق العضلي التي كان قد تعرض لها قبل توقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بسبب فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

لاعب الوسط المغربي الذي ارتدى قميص الاتحاد صيف 2018 في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فينورد تعرض للإصابة خلال مواجهة الشباب في آخر أيام شهر فبراير الماضي ضمن الجولة الـ20 من الدوري السعودي، وقد غاب بسببها عن مباراتي الحزم والوحدة في الجولتين الماضيتين.

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صاحب الـ35 عامًا بدأ تدريباته المنزلية أسوة بزملائه في الاتحاد نتيجة إيقاف التدريبات والبقاء بالمنازل ضمن إجراءات الحكومة السعودية الهادفة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

ويتدرب الأحمدي رفقة المدافع البرازيلي برونو أوفيني ولاعب الوسط الأرجنتيني ليوناردو جيل لتواجدهم معًا في مجمع سكني واحد في جدة، علمًا أن الثنائي الأخير انضم للاتحاد خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير.