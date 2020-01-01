لقاء قريب منتظر - الخطيب يتواصل مع تركي آل الشيخ

الوزير السعودي والخطيب علاقتهما لم تتأثر بخلافات الرئاسة الشرفية

حرص محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي المصري، على التواصل مع الوزير السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني تركي آل الشيخ، للاطمئنان عليه بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء بلدان العالم.

الفيروس المستجد أخلى ملاعب العالم وأجبر الاتحادات على إلغاء المباريات، نظرًا لسرعة انتشاره، ليتم تأجيل بطولات قارية على إثره.

وأعلن الموقع الرسمي للقلعة الحمراء تواصل الخطيب مع آل الشيخ للاطمئنان على صحته في ظل الأوضاع الحالية، خاصةً بعدما أجرى عدة جراحات خارج المملكة، أبعدته عن أعماله ومحبيه.

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وأوضح الموقع الرسمي للأهلي أنه سيكون هناك لقاء قريب بين رئيس النادي والوزير السعودي بعد زوال الظروف الراهنة، لبحث بعض الملفات.

وكان الوزير السعودي قد اعتذر مؤخرًا عن عدم الرئاسة الشرفية للقلعة الحمراء، بداعي ظروفه الصحية إلا أن أشار إلى إمكانية عودته من جديد مع إجراء انتخابات النادي.

آل الشيخ قد توجه بالشكر أيضًا قبل أيام إلى بيبو، مؤكدًا تواصل الأخير معه باستمرار، للاطمئنان على صحته.