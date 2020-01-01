خاص - كيف تحاول إدارة الأهلي التغلب توابع على أزمة كورونا؟

الراقي كان يعاني من الأزمات بالفعل قبل كورونا

تأثرت كافة أندية العالم بتوابع انتشار فيروس كورونا المستجد في غالبية بلدان العالم، وموت الآلاف مع إصابة أكثر من مليون شخصًا حول العالم.

الأجواء في المملكة السعودية تحت السيطرة، في ظل فرض حظر التجول في بعض المدن لمدة 24 ساعة وبأخرى لساعات محددة من اليوم، لكن كإجراء احترازي تم إيقاف النشاط الرياضي بشكل كامل.

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وزارة الرياضة أعلنت في منتصف مارس الماضي تجميد النشاط الرياضي، ومنها دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين سواء مباريات أو تدريبات حتى إشعار آخر، مع إطلاق حملة "تمرن بالبيت".

وعلم "جول GOAL" من مصادره الخاصة أن إدارة الأهلي السعودي برئاسة عبد الإله مؤمنة، وإدارة الكرة برئاسة الأمير منصور بن مشعل، بدأت التفاوض مع اللاعبين والجهاز الفني لخصم نسبة تتراوح بين 30 إلى 50% من رواتبهم خلال الفترة المقبلة بنسبة متساوية بين الجميع، لتجنب الدخول في أزمة مالية طاحنة في ظل الأزمة المالية الفعلية التي يعاني منها النادي.

يذكر أن الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال، أعلن أن إدارة ناديه حصلت على موافقة الجميع لخصم 50% من الرواتب لمدة أربعة أشهر بداية من مارس الماضي. (طالع التفاصيل)