فيرنر: بنزيما قدوتي ونخشى فرنسا بمعسكر ألمانيا!

تيمو فيرنر يعلق على المنتخب الفرنسي وكريم بنزيما

أشاد لاعب تشيلسي ومنتخب ألمانيا، تيمو فيرنر على منظومة منتخب فرنسا وبالأخص كريم بنزيما، المنضم حديثًا إلى كتيبة البلوز.

حيث أثنى على جودة بنزيما كمهاجم يحمل رقم 9 وكيف يتحكم في الكرة وأهميته داخل أي منظومة.

ماذا قال فيرنر عن بنزيما؟

من المؤتمر الصحفي الخاص بمنتخب ألمانيا، تحدث الدولي الألماني تيمو فيرنر عن بنزيما وقال: "هذا بالتأكيد لن يجعل فرنسا أسوأ (يضحك). بنزيما هو واحد من أفضل رقم 9 في العالم. الثلاثي بنزيما-جريزمان-مبابي، إذا لعبوا معًا هكذا ، سيكون بالطبع أمرًا خطيرًا وعالمي".

وأضاف: " بالطبع أنت تتعلم شيئًا من لاعب مثل بنزيما، ليس فقط لأنه حقق الكثير لكن أيضًا جودته. بالنسبة لي أنه لا يصدق، الطريقة التي يراوغ بها، والطريقة التي يتحرك بها. أعتقد أنه مثل فيرمينو في ليفربول".

وتابع: " بنزيما ويفاندوفسكي وكريستيانو رونالدو، أفضل ثلاثة مهاجمين بالنسبة لي ".

ماذا قدم فيرنز للبلوز تشيلسي؟

انتقل الدولي الألماني الصيف الماضي إلى صفوف تشيلسي قادمًا من لايبزيج الألماني في صفقة قياسية كلفت خزينة النادي 64 مليون يورو.

وقد شارك صاحب الـ25 عامًا مع تشيلسي في 52 لقاءً الموسم المنصرم وسجل خلالها 12 هدفًا وصنع 15آخرين كما أسهم في تتويج البلوز بدوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضًا:

بنزيما: مرحبًا بمبابي في ريال مدريد

نحس فرنسا يطارده .. إصابة بنزيما قبل أيام من اليورو

بوجبا: ثلاثية جريزمان ومبابي وبنزيما قد تقود فرنسا للهلاك!