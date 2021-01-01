فيرنانديش يحلم بتدريب مانشستر يونايتد بعد الاعتزال

صانع الألعاب البرتغالي لن يترك كرة القدم

كشف برونو فيرنانديش لاعب وسط مانشستر يونايتد، عن طموحه في خوض حلم التدريب يومًا ما وقيادة الفريق الإنجليزي.

صاحب الـ26 سنة انضم إلى الشياطين الحمر في يناير 2020، وأصبح منذ هذا التاريخ أحد أفضل لاعبي الوسط على مستوى العالم.

اللاعب الذي يطمح في تحقيق لقب الدوري الأوروبي مع فريقه هذا الموسم، أكد أنه يحلم بدخول مجال التدريب بعد اعتزال اللعبة.

وقال فيرنانديش في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لمانشستر:"الآن أشعر بالارتباك عندما أرى الأطفال الذي ولدوا في 2000 و2001 و2002، أريد الاستمتاع بكرة القدم وأحلم بأن أصبح مدربًا يومًا ما".

وأضاف:"لا أعرف أي فريق أريد تدريبه، النادي الأكبر هو مانشستر يونايتد، سأكون في غاية السعادة لو حققت ذلك، ربما تقوم الجماهير بالضغط لتعييني في هذا المنصب لو اتجهت للتدريب في المستقبل".

وتابع البرتغالي:"أرغب في الاستمرار باللعبة للأبد لأن حياتي تتمحور حول كرة القدم، لذلك أريد مواصلة مشواري في مكان مختلف بعد الاعتزال".

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يذكر أن فيرنانديش نجح في تسجيل 24 هدفًا وقام بصناعة 14 في 51 مباراة لعبها مع مانشستر بكل البطولات هذا الموسم.