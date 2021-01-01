بوجبا: برونو فيرنانديش يقوم بكل شيء إلا الدفاع!

لاعب صاحب تأثير كبير علينا..

أخذ بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، في الثناء على زميله برونو فيرنانديش وقيمة اللعب بجواره، ثم انتقده مازحًا لعدم قدرته على أداء الأدوار الدفاعية.

ومنذ انضمام برونو إلى المانيو في شتاء 2020 بات أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق في الدوري الإنجليزي، وساهمت ثنائيته مع بوجبا في تطور كبير للشياطين الحمر.

وبالنسبة للدولي الفرنسي فإن فيرنانديش ساعده بصورة أو بأخرى على استعادة مستواه المعهود في الآونة الأخيرة، لذلك فأخذ في مديحه خلال حوار مع قناة النادي الرسمية.

بوجبا قال حول زميله "أنا أستمتع باللعب مع برونو، إنه شخص يفهم كرة القدم ويفهم الحركة التي يمكن أن تمنحك تمريرة جميلة، ويمكنه أيضًا إنهاء الهجمات بصورة جيدة".

كما أضاف "إنه في كل مكان، إنه يفعل كل شيء في الملعب، ما عدا الدفاع! (يضحك)، في الحقيقة إنه من دواعي سروري أن ألعب معه".

وأتم "إنه يفهمني وأنا كذلك أفهمه، يمكنه أن يأخذ مركزي ويمكنني أن أكون محله أيضًا، أعتقد أنه يناسب الفريق، إن له تأثير مهيمن للغاية في فريقنا".

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 11 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، مع بلوغه نصف نهائي الدوري الأوروبي لمواجهة روما.