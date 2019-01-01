فيرناندو توريس يعلن اعتزال كرة القدم

نجم ليفربول وأتلتيكو مدريد يعلن ختام المشوار

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن نجم ليفربول وأتلتيكو مدريد السابق فيرناندو توريس اعتزال كرة القدم نهائياً بعد مشوار حافل مع الكرة الأوروبية وتجربة قصيرة في اليابان.

ويلعب توريس حالياً مع ساجان توسو بالدوري الياباني، ولكن اللاعب عانى من الإصابات التي أثرت على مشاركته مع الفريق.

وقال توريس عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "بعد 18 عاماً مثيرة، الوقت حان لإنهاء مشواري الكروي".

إذا قولنا ميسي مع الأرجنتين، تقول ــــــــــــــــــ ✍️ pic.twitter.com/Y4ev3qmpp4 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 21, 2019

وأكمل: "الأحد القادم 23 يونيو في العاشرة صباحاً بتوقيت اليابان سأعلن كل التفاصيل بمؤتمر صحفي، أراكم لاحقاً".

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in , I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu — Fernando Torres (@Torres) June 21, 2019



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توريس من أعضاء الجيل الذهبي للمنتخب الإسباني الذي ساهم في التتويج ببطولتي أمم أوروبا وكأس العالم في 2010.

ولعب توريس مع أتلتيكو مدريد، ليفربول، تشيلسي الذي حقق معه دوري الأبطال، ميلان، وساجان توسو.