فيرناندو توريس يعلن اعتزال كرة القدم

أعلن نجم ليفربول وأتلتيكو مدريد السابق فيرناندو توريس اعتزال كرة القدم نهائياً بعد مشوار حافل مع الكرة الأوروبية وتجربة قصيرة في اليابان.

ويلعب توريس حالياً مع ساجان توسو بالدوري الياباني، ولكن اللاعب عانى من الإصابات التي أثرت على مشاركته مع الفريق.

وقال توريس عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "بعد 18 عاماً مثيرة، الوقت حان لإنهاء مشواري الكروي".

وأكمل: "الأحد القادم 23 يونيو في العاشرة صباحاً بتوقيت اليابان سأعلن كل التفاصيل بمؤتمر صحفي، أراكم لاحقاً".

