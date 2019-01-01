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هل يعتزل نهائيًا؟ توريس يقترب من الرحيل عن الدوري الياباني

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Getty
تقارير صحفية تشير إلى اقتراب مسيرة توريس من الانتهاء في اليابان
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يقترب فيرناندو توريس، لاعب ساجان توسو، من الرحيل عن الدوري الياباني بسبب الإصابات التي عانى منها خلال الموسم الجاري.

توريس انضم إلى توسو في 2018 ولكنّه لم يلعب سوى 13 مباراة فقط  خلال الموسم الجاري من بينها 6 لقاءات بدأها أساسيًا.

وقالت صحيفة "سبونيتشي" إنّ توريس قرر الرحيل عن صفوف توسو على أنّ تكون مباراته ضد فيسيل كوبي الأخيرة في الدوري الياباني يوم 23 أغسطس المقبل.

وأوضحت أنّ اللاعب قد يعتزل كرة القدم بصورة نهائية إذ عانى كثيرًا مع الإصابة خلال الموسم الجاري ومن الصعب أن يقدم مستويات جيدة في المستقبل.

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صاحب الـ 35 قد يُصدر بيانًا رسميًا خلال ساعات لتحديد مستقبله في ظل التوقعات باعتزاله.

جدير بالذكر أنّ توريس كان يرغب في الاعتزال مع أتلتيكو مدريد ولكنّه لم يجدد عقده في 2018 ولذلك قرر الرحيل.

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