فيرجسون ومورينيو على رأس قائمة المرشحين لجائزة مدرب القرن

مجموعة من ألمع الأسماء في التدريب

تم الإعلان عن قائمة المرشحين لجائزة مدرب القرن عن الفترة من 2001 وحتى 2020 من قبل "Globe Soccer Awards" والتي ضمت مجموعة من أكبر الأسماء خلال تلك الحقبة.

الحفل السنوي يقام في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وهذا العام سيقام استثنائياً بالسابع والعشرين من ديسمبر لمنح جوائز القرن وليس العام فقط كما جرت العادة.

اقرأ أيضاً .. الأهلي يقارع ريال مدريد وبرشلونة على نادي العقد

المزيد من الفرق

وأعلنت المنظمة عن قائمتها للمدربين المرشحين للجائزة، والتي ضمن أليكس فيرجسون عن فترته المرصعة بالألقاب مع مانشستر يونايتد، كذلك كارلو أنشيلوتي بعد نجاحاته في ميلان، ريال مدريد، تشيلسي، بي إس جي، وبايرن ميونخ خلال تلك الفترة.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وضمت القائمة الثلاثي ديديه ديشان، يواخيم لوف، ومارشيلو ليبي بصفتهم أبطال للعالم، وكذلك الثنائي لويز فيليبي سكولاري وفيسينتي ديل بوسكي لنفس السبب، بالإضافة للنجاحات على صعيد الأندية.

واحتوت القائمة كذلك على زين الدين زيدان بعد بداية مشواره التدريبي الخرافية مع ريال مدريد، والثنائي بيب جوارديولا وجوزيه مورينيو الذان يعدان من الأنجح مع الأندية بتلك الفترة الزمنية.

أما عن مدرب العام، فتم ترشيح يورجن كلوب من ليفربول، جيان بييرو جاسبيريني من أتالانتا، هانزي فليك، قائد بايرن ميونخ، توماس توخيل عن بي إس جي، وجولين لوبيتيجي، مدرب إشبيلية.

اقرأ أيضاً .. صلاح ينافس ميسي ورونالدو وإبراهيموفيتش على لاعب القرن

يذكر أن تم الكشف أيضاً عن المرشحين لأفضل وكيل لاعبين بالقرن، القائمة التي ضمت الإسرائيلي بيني زاهافي، البرتغالي جورجي مينديش، البريطاني جوناثان بارنيت، الإيطالي جيوفاني باركيني، ومواطنه مينو رايولا.