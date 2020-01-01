فيربو: برشلونة يحتاج إلى ألف فرصة لتسجيل هدف واحد!

تصريحات اللاعبين بعد تعادل برشلونة مع إيبار

انتقد جونيور فيربو، لاعب برشلونة، قلة النجاعة التهديفية لهجوم الفريق الكتالوني، بينما حمّل رونالد أراوخو نفسه المسؤولية عن التعادل في اللقاء.

برشلونة سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام إيبار ليستمر في نزيف النقاط.

وشاهد ليونيل ميسي المباراة من المدرجات بعد تعرضه للإصابة، إلا أنّه قد يسافر مع الفريق أمام ويسكا يوم الأحد المقبل.

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وقال فيربو في تصريحات عقب المباراة: "نحتاج إلى ألف فرصة لتسجيل الهدف، لقد وصل المنافس بكرة واحدة وسجلها وأصبح من الصعب العودة".

وتابع: "بالطبع في كل مرة يتقدم المنافس تصبح الأمور صعبة، لقد حاولنا لكن غاب عنا الحسم. لا يزال الموسم طويلًا وسوف نحاول تقديم كل ما لدينا لأجل الفوز بكل مباراة".

وأكد اللاعب سعادته بالمشاركة لمدة 90 دقيقة موضحًا أتّه يتدرب بصورة جيدة منتظرًا كل فرصة مناسبة لأجل تقديم كل ما لديه.

من جانبه، عبّر أراوخو عن حزنه بسبب التعادل متحملًا مسؤولية استقبال الهدف الأول لإيبار والتي جاءت بخطأ مباشر منه.

واختتم: "علينا أن نمتلك الثقة الكافية للقتال في المباريات المقبلة، نحن برشلونة ولا يجب أن نستسلم ولا يزال لدينا الفرصة للمنافسة على لقب الليجا".

جدير بالذكر أنّ برشلونة فقد 20 نقطة كاملة خلال 15 مباراة فقط في بداية هي الأسوأ منذ 2003 مع المدرب الهولندي فرانك ريكارد.