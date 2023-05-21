فيديو | رسائله الغامضة عن مستقبله تتواصل .. ترحيب كبير بعمر السومة في الأهلي

المهاجم السوري زار مقر النادي

يتواجد النجم عمر السومة في جدة منذ عدة أيام بعد انتهاء موسمه مع العربي القطري، وقد زار اليوم مقر ناديه الأهلي ووجد ترحيب كبير من زملائه اللاعبين خاصة سلمان المؤشر.

السومة طلب الرحيل عن الأهلي الصيف الماضي عقب هبوط الفريق لدوري يلو، وقد انتقل بالفعل بالإعارة إلى العربي في قطر وحقق معه نجاحًا كبيرًا توجه بالفوز بكأس الأمير وإحراز هدفين في النهائي أمام السد.

هذا النجاح دفع إدارة العربي لطلب تمديد إعارته مقابل 1.5 مليون دولار، لكن الأهلي رفض وطلب الحصول على 2.5 مليون دولار، والمفاوضات مازالت دائرة بين الطرفين.

الغريب أن المهاجم السوري يُعطي تلميحات ورسائل غامضة حول مستقبله، إذ بينما يتحدث الجميع عن رغبته في الرحيل وأن وجوده في جدة للجلوس مع مسؤولي الأهلي والاتفاق على آلية الرحيل، إن كانت ببيعه لصاحب العرض المالي الأعلى أو فسخ عقده بالتراضي مقابل تنازله عن 15 مليون ريال سعودي تمثل مستحقاته لدى النادي، ينشر السومة عبر السوشيال ميديا ما يشير إلى عكس ذلك.

السومة كان قد ظهر في مقطع فيديو مع زميله ياسر المسيليم وقال "إن شاء الله تعود أيام الأهلي الجميلة"، واليوم نشر صورة من ملعب التدريب في النادي عبر حسابه على سناب شات وكتب معلقًا "يا كُثر الشوق"، ليزيد من حيرة الجمهور حول رغبته ومستقبله.

يُشار إلى أن السومة بدأ مغامرته مع الأهلي بانضمامه إليه من القادسية الكويتي عام 2014 وقد تُوج معه بالدوري السعودي وأصبح الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي برصيد 144 هدفًا.