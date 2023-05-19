رغم كل ما يُثار عن رحيله .. عمر السومة يُلمح لبقائه مع الأهلي

المهاجم السوري قضى الموسم الجاري مع العربي القطري معارًا من الأهلي

shahid

عاد السوري عمر السومة إلى مدينة جدة بعد انتهاء موسمه في قطر، والذي قضاه مع العربي معارًا من الأهلي السعودي، وقد اجتمع مع زميله السابق ياسر المسيليم حارس مرمى الفريق الجداوي.

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نجاح تجربة السومة مع العربي شجعت النادي على محاولة الحفاظ عليه مع الفريق خلال الموسم القادم، وقد أفادت عدة مصادر أن إدارة الأهلي اتخذت قرارها بالسماح للاعب بالرحيل، سواء ببيعه لصالح العرض الأعلى أو بفسخ عقده بالتراضي مقابل تنازله عن مستحقاته المالية والتي تُقدر بـ15 مليون ريال سعودي.

ورغم هذا الحديث حول رحيله وزعم البعض أنه عاد إلى جدة للحديث مع المسؤولين حول كيفية رحيله، ألمح السومة خلال حواره مع المسيليم إلى بقائه مع الراقي للموسم الجديد خاصة بعد العودة إلى دوري روشن السعودي.

المسيليم نشر عدة مقاطع فيديو سريعة من اجتماعه مع السومة وقال له في أحدها "لم نرك منذ يوم الوداع الأخير، ودعناك وعدت لنا بطلًا وحققت المزيد من الإنجازات، الله يوفقك دائمًا".

هداف دوري المحترفين السعودي برصيد 144 هدفًا رد عليه قائلًا "الحمدلله على كل شيء، اشتقت لكم كثيرًا يا أبو عمار وإن شاء الله ترجع أيام الأهلي".

يُشار إلى أن السومة بدأ مغامرته مع الأهلي بانضمامه إليه من القادسية الكويتي عام 2014 وقد تُوج معه بالدوري السعودي وأصبح الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي.

Shahid