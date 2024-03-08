فيديو صادم .. نجم الهلال مهدد بـ"الإيقاف" 6 مباريات بعد لقطته المشينة أمام الرياض!

لقطة مشينة في مباراة الهلال والرياض..

SHAHID

شهدت مباراة الرياض والهلال، في الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، مساء اليوم الجمعة، لقطة مشينة من أحد نجوم الزعيم.

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الهلال قلب تأخره بهدف، إلى الفوز (3-1) على الرياض؛ ليوسع الفارق في صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، مع النصر "الوصيف"، إلى 12 نقطة كاملة.

وفي هذا السياق.. نشر الإعلامي الرياضي مبارك الشهري، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ يظهر قيام النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح الزعيم الهلالي، بـ"البصق" على أحد لاعبي الرياض.

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الشهري كشف عن أن عقوبة هذه اللقطة؛ هي الإيقاف لمدة 6 مباريات كاملة، مستشهدًا بوقائع سابقة؛ مثل اللاعب حمد آل منصور، وظهير أيسر الاتحاد زكريا هوساوي.

وتساءل الإعلامي الرياضي؛ قائلًا بشأن هذه اللقطة: "هُنا مع مالكوم.. ماذا سيكون القرار؟!".

جدير بالذكر أن مالكوم دي أوليفيرا، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في صيف عام 2023، قادمًا من زينيت سانت بطرسبرج الروسي؛ مسجلًا منذ ذلك الوقت 13 هدفًا وصانعًا 9 آخرين، خلال 33 مباراة رسمية.

SHAHID