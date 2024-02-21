فيديو | ""ندفع ثمن التقاعس!" .. رئيس الفتح يجدد الهجوم على حكام مواجهة النصر

رئيس الفتح يواصل هجومه على الحكام

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عبر منصور العفالق رئيس نادي الفتح عن الطلب الذي تقدم به ناديه، بعد واقعة الخطأ التحكيمي في مباراة النصر، التي أقيمت ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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ورفض حكم مباراة النصر والفتح احتساب ركلة جزاء لمصلحة الأخير، في الوقت الذي كانت النتيجة فيه 1-1، حيث تبين فيما بعد أنه كانت من الممكن احتساب ركلة جزاء لمصلحة المغربي مراد باتنا لاعب النموذجي.

وكان رئيس الفتح قد هاجم الحكام بسبب الخطأ التحكيمي، ليعود مرة أخرى لمهاجمتهم!

وقال العفالق خلال تصريحات عبر برنامج "دورينا غير": "الجميع شاهد الخطأ الكبير الذي حدث في مباراة الفتح ضد النصر، واليوم نحن ندعم التحكيم السعودي ولكن إلى الآن لم يصل إلى مستوى طموحاتنا".

وأضاف رئيس الفتح: "هناك فرصة كبيرة أن يتطور الحكم السعودي ويدير المباراة بشكل جيد، وهناك أخطاء تحكيمية من الصعب أن تحدث".

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وواصل: "طلبنا الاستماع إلى تسجيل مباراة النصر، لمعرفة ما الذي حدث، حتى نستفيد والحكام تستفيد ونعرف ماذا حدث في اللعب، حدث نقاش مدته دقيقتين وفي الأخير لم يقرر الحكم أن يعود إلى الـ VAR".

واختتم منصور العفالق تصريحاته قائلًا: "بعض المباريات خسرناها لأن الحكم تقاعس في منح البطاقة الصفراء في أول المباراة، لنصل إلى آخر المباراة التي شهدت لعب الفريق بشكل مكتمل".

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