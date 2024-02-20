بعد الجدل التحكيمي .. الفتح يصعد أزمة مباراة النصر

قرار جديد من إدارة الفتح بعد أزمة مباراة النصر..

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اتخذت إدارة نادي الفتح، قرارًا مهمًا؛ على خلفية "أحداث" مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام النصر، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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الفتح سقط بهدف مقابل اثنين أمام النصر، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري، في مباراة شهدت جدلًا كبيرًا؛ وسط تأكيدات من خبراء التحكيم، على عدم احتساب ركلة جزاء ضد العالمي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي أحمد العجلان، تعتزم الإدارة الفتحاوية، إرسال خطاب إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ تطلب فيه التسجيلات الصوتية لحكام المباراة.

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العجلان كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، عن أن مسؤولي الفتح يرغبون في الاستماع إلى المحادثات التي تمت بين حكم الساحة سامي الجريس، ومساعده في غرفة تقنية الفيديو "فار" سلطان الحربي.

جدير بالذكر أن الفتح تجمد بهذه الخسارة عند النقطة 29، في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بينما عزز النصر "وصافته" بـ49 نقطة.

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