فيديو | "نتمنى أن لا تؤلم غيرنا" .. رسالة خفية من النصر إلى جماهير الهلال

حرب باردة بين النصر والهلال بسبب أزمة جولة الصين

رد نادي النصر السعودي سريعًا، على السخرية التي تعرض لها خلال الساعات القليلة الماضية، من جماهير الهلال والفرق المنافسة؛ على هامش إلغاء مباراتي الفريق الأول "الوديتين"، في الصين.

الشركة الرعية لجولة النصر في الصين، أعلنت إلغاء مباراتي الفريق الوديتين؛ بسبب إصابة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ ما فتح أبوابًا من السخرية، ضد قلعة العالمي.

وبعد هذه السخرية.. نشر النصر، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، يظهر الشعبية الكبيرة للفريق في الصين؛ معلقًا عليه بالقول: "من غرب العالم إلى شرقه.. مشاهد متكررة، اعتدنا عليها".

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وأضاف النادي، تعليقًا على هذا الفيديو: "النصر السعودي وجهة العالم ومحط الأنظار.. جماهيرية تسعدنا ونفخر بها".

واختتم النصر تعليقه، بجملة موجهة في الأغلب إلى جماهير نادي الهلال والفرق السعودية المنافسة التي سخرت منه: "جماهيرية نتمنى أن لا تؤلم غيرنا".

جدير بالذكر أن الجماهير الساخرة من النصر، بعد أحداث جولة الصين، شككت في شعبية الفريق الأصفر، معتبرة أن كريستيانو رونالدو أكبر من النادي.