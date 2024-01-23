"أول فريق في العالم يطرد بسبب لاعب" .. كريستيانو رونالدو يفتح أبواب السخرية ضد النصر

النصر يتعرض لـ"موجة عنيفة" من السخرية

تفاعلت الجماهير الرياضية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، مع قرار إلغاء مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر "الوديتين"، في الصين.

الشركة الراعية لجولة نادي النصر في الصين، قررت إلغاء مباراتي الفريق "الوديتين" هناك؛ بعد تأكد غياب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بسبب الإصابة.

رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، سافر بالفعل مع بعثة العالمي إلى الأراضي الصينية؛ قبل أن تتأكد عدم قدرته على المشاركة في المباراتين، بشكل رسمي.

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قرار إلغاء المباراتين فتح أبوابًا من السخرية ضد نادي النصر، من عشاق الفرق المنافسة، الذين دشنوا وسمًا عبر منصة "إكس"، تحت عنوان "#مطرود_الصين".

واعتبرت الجماهير الساخرة، أن النصر "لا شيء" بدون الأسطورة البرتغالية؛ حيث كتب حساب باسم "نـٺـفـهہ": "هذه أخرة من يأتي بلاعب أكبر من النادي".

ومن ناحيته.. علق أحمد الحربي على إلغاء المباراتين؛ قائلًا: "أول نادي في العالم يطرد بسبب إصابة.. ويجون لنا ويقولون شعبية؛ بعد إصابة رونالدو طردوهم"؛ وهو الأمر الذي أيّده حساب باسم أبو غرام، الذي كتب: "يا فضيحتا.. أول نادي في العالم يطرد من بطولة؛ بسبب إصابة لاعب".

وطالب عشاق الفرق المنافسة الذين شاركوا في الوسم على نطاقٍ واسع، من جماهير النصر؛ عدم الحديث عن شعبية ناديهم، مرة أخرى.

وكانت الفحوصات الطبية التي خضع لها رونالدو، خلال اليومين الماضيين، أظهرت إصابته على مستوى العضلة الخلفية، وحاجته لفترة علاج تتراوح بين 10 أيام إلى أسبوعين.

جدير بالذكر أن العقد الذي وقعه النصر مع الشركة الراعية لـ"جولة الصين"؛ يتضمن بندًا يلزم الأسطورة البرتغالية، على المشاركة في المباراتين الوديتين؛ لذلك تم إلغاءهما بعد إصابته، على أن يتم تحديد موعد جديد لهما.