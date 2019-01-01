فيديو - موقف إنساني رائع من حارس الأهلي السعودي تجاه أحد البائعين

وجه البائع رسالة شكر إلى المسيليم ووصفه باللاعب المحبوب

ماجد جزر فيسبوك تويتر

قدم ياسر المسيليم حارس مرمى النادي الأهلي السعودي موقف أكثر من رائع تجاه أحد البائعين في الشارع الذين يعانون من درجة الحرارة العالية.

ونشر حارس مرمر الراقي فيديو له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" وهو يُهدي أحد البائعين مُكيف خاص ليتجنب الحرارة المرتفعة.

ووجه البائع رسالة شكر إلى المسيليم ووصفه باللاعب المحبوب من الجميع في السعودية، معبرًا عن سعادته بهذه الهدية.

ورد حارس مرمى الأهلي المخضرم ليؤكد أنه الآن يستطيع الجلوس معه في المكان الذي يبيع فيه بالشارع.

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يُذكر أن نادي الأهلي يستهل مشواره في بطولة الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس المُقبل، أمام العدالة المتأهل حديثًا إلى المسابقة.