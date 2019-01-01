المنتخب السوري يُخاطب الأهلي لاستدعاء عمر السومة

المنتخب السوري الأول لكرة القدم يستعد لمواجهة الفلبين

ماجد جزر

تلقى النادي الأهلي السعودي طلب استدعاء للاعب عمر السومة من أجل الانضمام لقائمة المنتخب السوري خلال فترة التوقف الدولية المُقبلة.

المنتخب السوري الأول لكرة القدم يستعد لمواجهة الفلبين في تصفيات آسيا 2023 وكأس العالم 2022 التي ستُقام في قطر.

وفي الإطار نفسه تلقى الأهلي طلباً مماثلاً من منتخب البوسنة للمدافع إيرفين زوكانوفيتش، ولاعب خط الوسط ألفيس ساريتش، لمواجهتي ليشتنشتاين وأرمينيا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.

وكانت تقارير قد تناقلت طلب النجم السوري الرحيل عن صفوف أهلي جدة، وذلك بعد نشوب خلاف بينه وبين مدرب الفريق الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

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ولكن حسم اللاعب والهداف التاريخي للفريق في بطولة الدوري السعودي موقفه، مؤكدًا استمراره رفقة قلعة الكؤوس خلال الفترة المُقبلة.