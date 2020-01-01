فيديو: ملخص مباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي 2020-21

شاهد بالفيديو ملخص مباراة الاتحاد والأهلي اليوم في ديربي جدة الذي جمع بينهما في إطار الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021

استضاف ملعب مدينة الأمير عبد الله بن عبد العزيز الرياضية "الجوهرة المشعة" ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي في الجولة الثالثة من الدوري السعودي 2020-21، وانتهت بفوز العميد بهدفين نظيفين.

سجل رومارينيو الهدف الأول للنمور في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، وجاء الهدف بعد عرضية أرضية من رودريجيز من اليسار اعترضها المسيليم، لكن الكرة ارتدت للبرازيلي الذي قابلها بتسديدة سكنت الشباك.

جاء الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 16 من الشوط الأول، حيث انطلق المولد بالكرة حتى دخل منطقة الجزاء، ثم تركها لرودريجيز الذي تابعها بتسديدة سكنت شباك المسيليم.

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بهذه النتيجة أصبح رصيد الزعيم 4 نقاط في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، أما الأهلي فتوقف رصيده عند النقطة السادسة وتراجع للمركز الخامس.

مباراة الاتحاد القادمة ستكون ضد التعاون في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، أما الراقي فسيواجه العين الصاعد حديثًا في نفس الجولة.