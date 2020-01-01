بث مباشر: شاهد مباراة أبها ضد النصر في الدوري السعودي 2020

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة النصر وأبها في الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020، والتي تقام في ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز

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أبها × النصر

🔗 — بث مباشر لمباراة #ابها_النصر (الجولة الـ24) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 2️⃣ https://t.co/uidqnbcV0M — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 10, 2020

يخوض أبها حتى الآن موسم جيد في الدوري السعودي ، فالفريق يحتل حتى الآن المركز الثامن برصيد 33 نقطة، وقد فاز في مباراته الأخيرة على الاتحاد الذي يعيش موسم سيئ للغاية، وهو ما يعطي مؤشر إلى أن المباراة ضد العالمي ستكون صعبة لكن شيقة ومثيرة للجماهير.

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تشكيل أبها:

سيبدأ المدرب بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

عبد العالي محمدي

خالد الخثلان - أمين عطوشي - نادر الشراري - كرم برناوي

كريم عواضي - المهدي تهرات

حسن القيد - سعد بقير - عمار النجار

فراس شواط

البدلاء: منصور جوهر - ساري عمرو - عمر المزيعل - سليم بوخنشوش - أحمد النجعي - أحمد الحبيب - عبد الله القحطاني - عبد الله قيسي - صالح آل عباس.

تشكيل النصر:

سيبدأ المدرب بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-1-4-1

براد جونز

عوض خميس - مايكون عبد الإله العمري - سلطان الغنام

عبد الملك الخيبري

أحمد موسى - جوليانو - بيتروس - نور الدين أمرابط

عبد الرزاق حمد الله

البدلاء: زيد البواردي - عمر هوساوي - عبد الرحمن العبيد - عبد الرحمن الدوسري - عبد العزيز الدوسري - عبد العزيز الجبرين - يحيى الشهري - خالد الغنام - عبد الفتاح آدم.