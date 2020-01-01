جدول مباريات النصر في الدوري السعودي بعد الكورونا والقنوات الناقلة

بعد التوقف في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، يعود الدوري السعودي للحياة بدايةً من 4 أغسطس المقبل، وفي هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباريات الهلال

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن عودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدايةً من 4 أغسطس المقبل وحتى 9 سبتمبر، بعد توقف دام 5 أشهر بسبب فيروس كورونا.

ويتبقى 8 جولات على نهاية هذا الموسم العصيب، على أن تقام كافة المباريات بدون حضور جماهيري وباتخاذ كافة الإجراءات الصحية المتبعة في الدول الأوروبية لضمان عدم انتقال العدوى بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.

الهلال يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط كاملة عن الملاحق وحامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، النصر، بينما يوجد صراع قوي على المركزين الثالث والرابع بين الوحدة والأهلي والفيصلي والتعاون والشباب.

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كتيبة رازفان لوتشيسكو لم تتلق أي هزيمة في 2020 قبل توقف النشاط رغم ضغط المباريات الهائل الذي عانته بسبب الارتباطات الآسيوية، بينما ظهرت بعض القلاقل لدى كتيبة روي فيتوريا ربما يكون توقف كورونا مثاليًا للقضاء عليها.

يحلم النصر بأن يحافظ على لقب الدوري للعام الثاني على التوالي رغم صعوبة المهمة، لكن يظل وجود عبد الرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط وغيرهما من النجوم يُبشر الجميع بأن المهمة لازلت في المتناول خصوصًا وأن ثمة مباراة ستجمع بينهم وبين الموج الأزرق قد تقلص الفارق بينهما.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباريات النصر المقبلة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وما هي القنوات الناقلة للبطولة..

ما هي القنوات الناقلة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؟

تُنقل مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على القنوات الرياضية السعودية مجانًا بدون تشفير بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات عبر التلفاز، فمبقدورك متابعة البث الكتابي المقدم من موقع جول للمباريات والذي يبدأ من قبلها بنصف ساعة.

جدول مباريات النصر

يستهل النصر مبارياته بقمة كبيرة أمام الهلال يوم 5 أغسطس 2020 على ملعب الملك فهد، على أن يختتم مبارياته يوم 9 سبتمبر بمواجهة الاتفاق في الرياض أيضًا.

سيلتقي العالمي بين البداية والنهاية مع أبها خارج الديار وضمك في الرياض، ثم يذهب إلى القصيم لمواجهة التعاون ويلعب خارج الديار مرة أخرى أمام العدالة، ثم يلتقي مع الفيحاء ويطير لجدة لمواجهة الاتحاد.

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