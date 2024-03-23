فيديو | ماذا فقد الاتحاد؟!.. "ميسي الجديد" يضاعف حسرة المدرج الذهبي

حلم البريميرليج يضيع جوهرة من عملاق السعودية

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تضاعفت حسرة جماهير فريق الاتحاد السعودي، بعد ضياع الموهبة الأرجنتينية ماتياس سولي، نجم يوفنتوس المعار إلى فروسينوني، من بين يدي العميد.

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وكان الاتحاد قد تقدم بعرض للنادي الإيطالي من أجل التعاقد مع مع سولي صاحب الـ20 عامًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن سولي أكد في تصريحات صحفية، أنه رفض الصفقة.

وبعد 48 ساعة فقط من هذه التصريحات، شارك سولي الملقب بـ"ميسي الجديد" مع منتخب الأرجنتين تحت 23 عامًا، واستطاع أن يسجل هدفًا رائعًا في فوز راقصي التانجو على المكسيك (4-2)، بلمسة رائعة.

وانتشر مقطع فيديو للهدف على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم تداوله بشكل واسع بين جماهير اتحاد جدة، التي تحسرت على ضياع هذه الموهبة الواعدة من بين بيدي العميد.

وكان سولي قد قال في تصريحات سابقة: "نعم، أرادوني في السعودية، لكن رفضت العرض وكنت ضد الانتقال هناك، أريد أن أحظى بالفرصة مع يوفنتوس ولكن حُلمي هو اللعب في البريميرليج يوماً ما، دوري رائع".

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وفي 27 مباراة لعبها هذا الموسم، نجح الجناح الأرجنتيني في تسجيل 10 أهداف وصناعة هدفين في بطولة الدوري الإيطالي.

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