"نعم أرادوني ولكن" .. سولي يكشف "الحلم" وراء رفضه العرض السعودي

الأرجنتيني يوضح موقفه من الانتقالات

SHAHID

كشف نجم فروسينوني المُعار من يوفنتوس ماتياس سولي عن الكواليس وراء رفضه عرضاً سعودياً في انتقالات يناير الأخيرة.

وأكدت عدة مصادر أن الاتحاد كان الفريق الساعي لضم الأرجنتيني الذي لفت الأنظار بقوة في إعارته مع الفريق الصاعد هذ الموسم للسيري آ.

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وقال سولي مع "DSports Radio": "نعم، أرادوني في السعودية ولكن قمت برفض العرض وكنت ضد الانتقال هناك".

وأكمل: "أريد أن أحظى بالفرصة مع يوفنتوس ولكن حُلمي هو اللعب في البريميرليج يوماً ما، دوري رائع".

وفي 27 مباراة لعبها هذا الموسم، نجح الجناح الأرجنتيني في تسجيل 10 أهداف وصناعة هدفين في بطولة الدوري الإيطالي.

SHAHID