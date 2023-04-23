فيديو | على طريقة جمهور النصر والهلال .. مشجع برشلونة يطرد مناصر أتلتيكو مدريد من "كامب نو"

أحمد الغنامأحمد الغنام
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Barcelona Vs. Atletico Madrid GFXGOAL / Getty / Social
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واقعة غريبة حدثت في مدرجات "كامب نو" خلال قمة الجولة 30 من الدوري الإسباني بين برشلونة وأتلتيكو مدريد..

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شهدت مدرجات ملعب "سبوتيفاي كامب نو" حادثة مؤسفة بعد اشتباك بين أحد مشجعي برشلونة وواحد من مناصري أتلتيكو مدريد، خلال مباراة الفريقين التي أقيمت عصر الأحد في قمة الجولة 30 من الدوري الإسباني 2022-23.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن السبب في الأزمة التي حدثت خلال المباراة كان قيام مشجع أتلتيكو مدريد بوضع علم إسبانيا مزخرف بشعار "الروخيبلانكوس" على إحدى اللوحات الإعلانية في مدرجات ملعب "كامب نو".

وتفاقمت الأمور بعد أن تدخل أحد مشجعي برشلونة وأزال العلم بطريقة سيئة، بينما كانت بقية المدرجات تطلق صافرات استهجان على مشجع أتلتيكو.

وتدخل أفراد أمن الملعب وقاموا باصطحاب مشجع أتلتيكو مدريد خارج الملعب بسلام، وحرموه من استكمال المباراة لأنه لم يلتزم بقواعد عدم حمل رموز الفريق الزائر خلال "المباريات عالية الخطورة" في مناطق الجلوس المخصصة للجماهير المحلية.

الواقعة تعيد إلى الأذهان ما حدث في مباراة الهلال أمام التعاون في الجولة 20 من دوري روشن السعودي، حيث تواجد مشجع لنادي النصر مرتديًا قميص كريستيانو رونالدو، قبل أن يتدخل أحد الإعلاميين ويعتدي على مشجع "العالمي" ويطرده من الملعب.

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