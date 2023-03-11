فيديو | إعلامي يضرب مشجع في مدرجات الهلال والسبب كريستيانو رونالدو!

كريستيانو رونالدو يتسبب في مشكلة لمشجع نصراوي

قام الإعلامي إبراهيم الصالحي، بطرد أحد مشجعي نادي النصر، من مدرجات جماهير الهلال، خلال مباراة الفريق أمام التعاون، في الجولة 20 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

المشجع النصراوي كان يرتدي قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وتواجد بين مشجعي نادي الهلال، ليتجه له الصالحي ويقوم بجذبه بطريقة مُهينة.

ونشر الإعلامي الرياضي سالم العرجاني، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي الفيديو، ليعبر عن استيائه من طريقة تعامل الصالحي مع المشجع النصراوي.

وكتب العرجاني تعليقًا على ما حدث من الإعلامي الرياضي: "الإعلامي إبراهيم الصالحي تعامل مع مشجع نصراوي بطريقة مقززة وعنهجية لا احترام لكرامة المشجع بهذه الطريقة، يمسكه ويخرجه وهو أساسًا ليس هذا من اختصاصه، هو إعلامي وليس له علاقة بالتنظيم، فهذا دور رجال الأمن والمسؤولين عن الملاعب".

وتابع: "تخيل بأن المفروض إعلامي يكون قدوة للمشجعين في حسن التعامل، وإذا به يظهر بطريقة أقل ما يقال عنها اعتداء على كرامة مشجع وإهانته أمام الجمهور وسحبه بهذه الطريقة، أتمنى محاسبة هذا الإعلامي، حتى لا يتدخل في عمل ليس من اختصاصه، والله أنه منظر مسيء جدًا ومقزز".