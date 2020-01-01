رسميًا | في فيديو مستعينًا بالسعيد .. بيراميدز يعلن عن التعاقد مع رمضان صبحي

رباعي بيراميدز شارك في الإعلان عن الصفقة الجديدة

أعلن نادي بيراميدز بشكل رسمي، اليوم الإثنين، تعاقده مع رمضان صبحي؛ لاعب الأهلي السابق ومحترف هدرسفيلد الإنجليزي، بفيديو شارك به عدد من زملائه الجدد.

اللاعب قضى الموسم ونصف الماضيين معارًا بالأهلي المصري ، وسط محاولات عدة لشرائه نهائيًا، كانت قد انتهت بموافقة النادي الإنجليزي على إتمام الصفقة.

وتفاجأ مجلس القلعة الحمراء بإخطار صبحي له بعدم رغبته في البقاء في صفوف النادي في الموسم المقبل، مبلغًا عزمه الرحيل إلى النادي الناشئ حديثًا. ( طالع التفاصيل )

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ونشر الحساب الرسمي للنادي الأزرق، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو يظهر به رباعي الفريق عمر جابر، علي جبر، أحمد الشناوي وعبد الله السعيد خلال مكالمة فيديو، قبل أن يدخل الوافد الجديد عليهم معلنًا انضمامه لصفوفهم.

بيراميدز نجح في ضم اللاعب بعدما دخل في مفاوضات عدة مع ناديه الإنجليزي، الذي كان متمسكًا بمطالبه المادية بدرجة كبيرة، قبل أن تحسم رغبة رمضان وجهته الجديدة.

يذكر أن جمهور القلعة الحمراء شن هجومًا حادًا على اللاعب الذي أكد في أكثر من مناسبة عدم اللعب في مصر لأي نادٍ بخلاف الأهلي.

الغريم التقليدي للأحمر؛ الزمالك، هو الآخر كان يرغب في الحصول على خدمات قائد المنتخب المصري الأولمبي، رغم تأكيدات مسؤوليه بعدم وجود نية لذلك إلا أن رفض اللاعب حال دون تطور المفاوضات.

وشارك صبحي، الذي نشأ داخل جدران القلعة الحمراء، في تسع مباريات فقط بمختلف البطولات في الموسم الجاري مع الشياطين الحمر، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع آخر، إذ تعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب طويلًا.