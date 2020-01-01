رسميًا .. الأهلي: رمضان صبحي أبلغنا رغبته في الانتقال لبيراميدز

صاحب الـ23 عامًا يرفض الاستمرار بالقلعة الحمراء

أعلن النادي الأهلي المصري رسميًا اليوم الأربعاء، رحيل رمضان صبحي؛ لاعب الفريق المعار من هدرسفيلد الإنجليزي، بعدما أخطر النادي برغبته في الانضمام إلى نادي بيراميدز.

صاحب الـ23 عامًا كان قد انضم للقلعة الحمراء في يناير 2019 على سبيل الإعارة من النادي الإنجليزي، حتى نهاية الموسم، وبعد محاولات عدة، نجح مسؤولو الأحمر في استعارته لموسم آخر في ظل تمسك مسؤولي هدرسفيلد باللاعب وقتها.

وانتهت إعارة اللاعب إلى المارد الأحمر في 30 من يونيو الجاري ورفض النادي الإنجليزي تمديد الإعارة، مفضلًا بيعه بشكل نهائي إلا أن المبالغات المادية في الصفقة حال دون إتمامها خلال الفترة الماضية، قبل أن يخطر رمضان إدارة الأهلي برغبته في الانضمام لبيراميدز.

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أمير توفيق؛ مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، أوضح في تصريحاته للموقع الرسمي لناديه، أنه دخل في مفاوضات مع النادي الإنجليزي لشراء صبحي منذ أبريل الماضي، بعدما وافق اللاعب وأبدى رغبته في الاستمرار بالفريق خلال جلسة جمعته بمحمود الخطيب؛ رئيس النادي، بشرط ألا يتلقى عرضًا أوروبيًا يحقق طموحاته.

واستطرد توفيق: "استغرقت المفاوضات مع هدرسفيلد في البداية بعض الوقت، نظرًا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لعودة النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا، لكن في الفترة الماضية كثف النادي الأهلي مفاوضاته وقدم عرضًا ماليًا متدرجًا وصل إلى 2.5 مليون جنيه استرليني، ولكن النادي الإنجليزي طلب رفع المبلغ إلى ثلاثة مليون ومائتين وخمسين ألف جنيه استرليني، ونظرًا لأن الأهلي متمسك باستمرار رمضان صبحي ضمن صفوفه وافق على المبلغ وأرسل موافقة مكتوبة إلى هدرسفيلد، ثم تلقى الأهلي موافقة من النادي الإنجليزي على بيع رمضان صبحي نظير المبلغ المشار إليه.

"قبل كل ذلك عقدت أنا جلسة مع رمضان وتم الاتفاق خلالها على حقوقه المالية، ولكن بعدما أبلغ الأهلي رمضان صبحي بالموافقة المكتوبة على شرائه من نادي هدرسفيلد، طلب اللاعب بالتنسيق مع وكيل أعماله نادر شوقي إرجاء إتمام انتقاله للأهلي لمدة يومين، لأنه تلقى عروضًا من أندية أخرى ويحتاج مهلة للتفكير، وبناءً على ذلك طلب النادي الأهلي من هدرسفيلد في مكاتبة رسمية استمرار موافقته التي أرسلها للأهلي على بيع اللاعب لمدة يومين إلى أن يحسم اللاعب موقفه، لكن بالتواصل مع رمضان صبحي أمس طلب اللاعب وبرؤية مشتركة مع وكيل أعماله مهلة أخرى حتى السبت القادم للمزيد من الدراسة للعروض التي تلقاها".

وأضاف: " إزاء رغبة اللاعب الشديدة في العودة إلى الاحتراف الأوروبي، لا سيما وأنه مملوكًا لنادي هدرسفيلد وليس للنادي الأهلي وحاجته للوقت لدراسته العروض التي تلقاها، وحرصًا على استقرار فريق الأهلي ووضوح الرؤية أمام مديره الفني في ظل الارتباطات الرسمية المتتالية محليًا وإفريقيًا، رأى النادي الأهلي أن يترك الفرصة أمام رمضان صبحي ليحسم موقفه مع ناديه هدرسفيلد لتحديد وجهته القادمة خلال المهلة التي طلبها، لكنني تلقيت اتصالًا منه قبل قليل وأبلغني فيه أنه لا يرغب في اللعب للأهلي وسينتقل إلى بيراميدز، وبناءً عليه أصبح رمضان خارج الحسابات الفنية للأهلي".

يذكر أن رمضان شارك الموسم الجاري في تسع مباريات فقط في مختلف البطولات، إذ غاب لفترة طويلة للإصابة، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع آخر.