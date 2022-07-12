بطريقة ذكية .. البليهي يرد على أنباء تمرده على الهلال

علي البليهي يدخل الفترة الحرة في عقده مع الهلال بنهاية ديسمبر الجاري

عاد الحديث من جديد عن مفاوضات الهلال السعودي مع مدافعه علي البليهي، لتجديد عقده، للظهور في المشهد الرياضي، بعدما تحصل الثنائي على هدنة خلال مشاركة اللاعب في كأس العالم قطر 2022.

المدافع أنهى مؤخرًا مشاركته مع المنتخب السعودي في مونديال قطر، مودعًا من دور المجموعات، ومتذيلًا مجموعته برصيد ثلاث نقاط فقط، حصدها من الفوز أمام الأرجنتين، بينما هُزم أمام بولندا والمكسيك.

وانتشرت تقارير صحفية بالأمس، تؤكد أن البليهي رفض العرض المقدم من الزعيم لتجديد عقده مقابل 4.5 مليون ريال لمدة موسم وحيد، إذ أخطر مسؤولي النادي بمطالبه وفي انتظار الرد.

الإعلامي الرياضي علي هبة، كذلك أكد هذه التقارير، موضحًا أن البليهي يطالب بمساواته بزملائه اللاعبين الدوليين من الناحية المالية، وإن لم يحدث فخيار الرحيل سيكون موقفه.

الكابتن #علي_البليهي لم يجتمع مع إدارة الهلال منذ نهاية كاس العالم ..!!



أكرر كلامي للعقلاء :



كخيار أول البليهي يرغب في البقاء بنادي شرط الموافقة على طلباته أسوة ببقية زملائه اللاعبين الأساسيين في #الهلال والمنتخب ، أو سيغادر لنادي أخر ..



انتهى//



#كريستيانو_رونالدو pic.twitter.com/RjKfSeQMYO — علي هبه (@alihibah) December 7, 2022

لكن البليهي رد على كل ذلك بتلميح بسيط، إذ نشر صورته، عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، وهو في مدخل مقر نادي الهلال، حيث جامعة الأمير عبد الله بن سعد، معلقًا: "ما أتوقع فيه أجمل من هالمدخل".

تعليق البليهي ينفي به عزمه الرحيل عن الزعيم، رغم أنه يدخل الفترة الحرة في عقده بنهاية شهر ديسمبر الجاري.

يذكر أن البليهي يلعب للزعيم منذ صيف 2017، وقتما انضم له قادمًا من الفتح، ليحصد عديد البطولات، أبرزها لقبي دوري الأبطال.