فيديو - جماهير الهلال السعودي تُحيي ذكرى شهداء الأهلي

جماهير الهلال أنارت الملعب بالجوالات وهي الطريقة التي تقوم بها جماهير الكرة المصرية بأحياء ذكرى شهداء الأهلي والزمال

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قدمت جماهير نادي الهلال السعودي لمحة أكثر من رائعة تجاه جماهير النادي الاهلي المصري، وذلك في المباراة التي جمعت الفريق بنادي الاتحاد السكندري بكأس زايد للأندية العربية.

وقامت جماهير الزعيم بأحياء ذكرى شهداء وجماهير النادي الأهلي المصري الــ74 الذين لقوا مصرعهم في حادثة بورسعيد الشهيرة.

جماهير الهلال أنارت الملعب بالجوالات وهي الطريقة التي تقوم بها جماهير الكرة المصرية بأحياء ذكرى شهداء الأهلي والزمالك.

وتغلَّب نادي الهلال، على الاتحاد السكندري، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، في إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة العربية (كأس زايد).

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يُذكر أن نادي الهلال قد فاز في كل مبارياته سواء داخل أو خارج الأرض وكانت أكبر نتيجة فاز بها على حساب نادي النفط العراقي بنتيجة 4-0.