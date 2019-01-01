المريخ السوداني يقهر مولودية الجزائر ويضرب موعداً مع النجم الساحلي بكأس زايد

كانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت على ملعب "5 يوليو" بالعاصمة الجزائرية في ذهاب دور الـ 8 قد انتهت بنتيجة التعادل السلبي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حسم نادي المريخ السوداني بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية، عقب التغلب على نادي مولودية الجزائر الجزائري بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، والتي جمعت كلاهما على ملعب المريخ.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت على ملعب "5 يوليو" بالعاصمة الجزائرية في ذهاب دور الـ 8 قد انتهت بنتيجة التعادل السلبي.

أهداف المباراة جاءت عن طريق اللاعب محمد الرشيد في الدقيقة 25 من الشوط الأول، وسجل اللاعب محمد عبدالرحمن يوسف الهداف الثاني في الدقيقة 32، وعاد اللاعب للتسجيل مُجدداً في الدقيقة 68.

💢 نتائج مباريات اليوم الثالث من الجولة السادسة عشر للدوري القطري 🇶🇦



الدحيل 1 🆚 السيلية 0

السد 6 🆚 الخور 2



( 📸 : @QSL ) pic.twitter.com/7JYlvepnfg — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 16, 2019

وحسم المريخ تواجده في ربع نهائي بطولة كأس زايد كثاني فريق يحسم تأهل إلى هذا الدور عقب نادي النجم الساحلي التونسي الذي تفوق على نادي الرجاء المغربي.

تراكم البطاقات يحرم الوصل من خدمات فابيو أمام الأهلي

بهذا الفوز يضرب نادي المريخ موعداً نارياً مع نادي النجم الساحلي التونسي، حيث تقام المباراة الأولى في تونس، وتقام العودة في السودان.