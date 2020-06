بث مباشر: شاهد مباراة بولونيا ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي

بولونيا 0 × 2 يوفنتوس

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

أعزائي المتابعين، أهلاً ومرحبًا في البث الكتابي المباشر المقدم لكم من جول لمباراة بولونيا ضد يوفنتوس في الجولة 27 من الدوري الإيطالي.

ويحتل فريق يوفنتوس صدارة الترتيب برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف لاتسيو، وبفارق 6 نقاط عن الإنتر، فيما يحتل بولونيا المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

وسيسعى البيانكونيري بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تحقيق الفوز غداً من أجل تجاوز أحزانه، بعد خسارة كأس إيطاليا أمام نابولي قبل أيام بركلات الترجيح 2-4 في مباراة كانت ماراثونية.

وسيحل اليوفي ضيفاً على نظيره بولونيا ، ضمن منافسات الجولة 27 من الكالتشيو، في المباراة التي سيستضيفها ملعب ريناتو دالارا.

يبدأ المدرب ماوريتسيو ساري بطريقة (4-3-3) وبتشكيلة تضم:

التشكيل | 4-3-3

فويتشيك تشيزني

ماتيا دي شيليو - ماتييس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - خوان كوادرادو

أدريان رابيو - ميراليم بيانيتش - رودريجو بينتانكور

كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - فيديريكو بيرنارديسكي

البدلاء: جيانلويجي بوفون - آرون رامسي - دوجلاس كوستا - دانيلو - بليز ماتويدي - دانييلي روجاني - كارلو بينسوليو - ماركو أوليفيري - سيموني موراتوري - جياكومو فريوني - لوكا زانيماكيا.

يبدأ المدرب سينيسا ميهايلوفيتش بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة من اللاعببين تضم:

التشكيل | 4-2-3-1

لوكاس سكوربسكي

ميتشيل دايكس - سيتيفانو دينسفيل - دانيلو - تاكيهيرو تومياسو

ماتياس سفانبيرج - جاري ميديل

نيكولا سانسوني - روبيرتو سوريانو - ريكاردو أورسوليني

موسى بارو

