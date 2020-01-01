بث مباشر: شاهد مباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي 2020

الأهلي والاتحاد

شاهد بالفيديو مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي والاتحاد في الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020، والتي تقام في الجوهرة المشعة